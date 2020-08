Un aperitivo di fuoco con la Salerno: posa seducente e un corpo da favola. L'estate di Sabrina è hot / Guarda (Di martedì 18 agosto 2020) Sabrina Salerno è una vera star su Instagram, dove vanta un seguito di 578mila followers. Le sue istantanee non passano mai inosservate: come l'ultimo in cui la cantante è in acqua pronta a godersi un aperitivo in piscina. La cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre soprattutto negli anni Ottanta grazie ad album come Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love) è molto attiva oggi sui social. L'artista ci tiene particolarmente a mantenere vivo il rapporto diretto col suo pubblico: posta su Instagram almeno un selfie al giorno e le ... Leggi su liberoquotidiano

clapr71 : @SennaGianMarco Appunto( dato che nn poteva dire fate aperitivo abbraciatevi ... Allora. Ora Dan il copri fuoco ) - chiadegli : Tweet ferragostano: birra non filtrata ghiacciata, rigorosamente tedesca e Cheetos super piccanti (altro che le rob… - EdoCesana : @Orli19831 Il processo si fa a quelli che vanno a farsi le vacanze belli belli e si fanno aperitivo, rave, discotec… - Hugmenowzayn : ragù sul pane, ti andrà a fuoco tutta la gola perché il ragù è caldissimo, però è un buon aperitivo visto che mangerai non dopo le 15 -

Ultime Notizie dalla rete : aperitivo fuoco Notte dei tesori a Termini, notte bianca del cinema a Petralia: cosa fare nel weekend PalermoToday Sabrina Salerno. la showgirl pubblica una foto su Instagram e scatena i Fan: "Sei meravigliosa"

Le sue istantanee non passano mai inosservate: come l'ultimo in cui la cantante è in acqua pronta a godersi un aperitivo in piscina. La cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre ...

Un viaggio nel tempo tra generi diversi: l'aperitivo di Villa Filippina con la Treephase band

16:36Un viaggio nel tempo tra generi diversi: l'aperitivo di Villa Filippina con la Treephase band 10:43Toccare il cielo a 3000 metri: in un video il paesaggio (marziano) dai crateri dell'Etna ...

Le sue istantanee non passano mai inosservate: come l'ultimo in cui la cantante è in acqua pronta a godersi un aperitivo in piscina. La cantante, scoperta da Claudio Cecchetto, diventata celebre ...16:36Un viaggio nel tempo tra generi diversi: l'aperitivo di Villa Filippina con la Treephase band 10:43Toccare il cielo a 3000 metri: in un video il paesaggio (marziano) dai crateri dell'Etna ...