Scuola, le incognite a un mese dal rientro in classe. Mascherine, banchi nuovi e recupero spazi: a che punto la preparazione (Di martedì 18 agosto 2020) A meno di un mese dalla riapertura delle scuole fissata per il 14 settembre dirigenti scolastici, organizzazioni sindacali e genitori temono il peggio.I dati dei contagi in salita, diffusi in quest’ultimi giorni, e le notizie sull’aumento dei casi che arrivano dal resto dell’Europa non fanno dormire sonni tranquilli a chi deve tornare in aula. Nelle scorse ore, è intervenuta la stessa ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per garantire che si tornerà a fare lezione, ma molti temono che l’apertura possa essere a macchia di leopardo o addirittura temporanea. Il Comitato tecnico scientifico tornerà ad incontrarsi mercoledì 19 agosto: sul tavolo ancora una volta le misure necessarie da mettere in campo per tutelare della salute di ragazzi, bambini e docenti. Tra le ipotesi che verranno discusse c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ora si ci mette anche l’Organizzazione mondiale della sanità che lancia un moderato allarme in vista della riapertura della scuola a metà settembre. Per il direttore aggiunto Ranieri Guerra arrivare a ...

Ben oltre il livello di guardia

È vox populi: ci attende un autunno infuocato, e non per via delle temperature. L'autunno con una pandemia che non vuole saperne di allentare la sua morsa, accompagnata da un pil che cala del 13%; uno ...

