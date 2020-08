Schifone bacchetta de Magistris: “Chiusi locali, ma i centri sociali suoi amici sono intoccabili?” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Si è deciso di imporre la chiusura dei luoghi della movida dalle discoteche alle sale da ballo e multare i gestori dei locali o dei lidi balneari che non saranno in grado di garantire il rispetto delle regole per evitare gli assembramenti, ma quantomeno per coerenza si sarà altrettanto rigidi con i centri sociali?”. Così la responsabile nazionale Professioni di Fratelli d’Italia Marta Schifone, candidata alle elezioni regionali. “A Napoli in particolare – aggiunge – ci si accanisce contro chi lavora onestamente, paga le tasse e nonostante le regole restrittive, il rischio di multe e chiusure e delle mille difficoltà legate all’emergenza da Covid-19 tenta di restare a galla. Ma qualcuno si è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Schifone bacchetta