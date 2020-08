Mariam: «Quanto è difficile crescere in una società che ti butta sempre giù» (Di martedì 18 agosto 2020) “Non mi fido più” è un ritorno, in italiano e davvero maturo, per la cantante 19enne di Coldrerio Leggi su media.tio.ch

Saralovesoned : ma quanto sei simpatica Mariam veramente tanto -

Ultime Notizie dalla rete : Mariam Quanto Sognando Arabia Saudita La Repubblica Mariam: «Quanto è difficile crescere in una società che ti butta sempre giù»

Ciao Mariam, come hai iniziato a scrivere canzoni? La musica per me è sempre stata una valvola di sfogo. Sin da quando ero piccola, quando tornavo a casa da scuola, passavo il mio tempo libero ...

La radio della speranza è donna

Tutto è nato da un impedimento e l’impedimento è stato, in realtà, di giovamento. Perché Mariam Muhammad al Ma’ari, unica conduttrice radiofonica donna (e giovane) nella città yemenita di al-Mukalla, ...

Ciao Mariam, come hai iniziato a scrivere canzoni? La musica per me è sempre stata una valvola di sfogo. Sin da quando ero piccola, quando tornavo a casa da scuola, passavo il mio tempo libero ...Tutto è nato da un impedimento e l’impedimento è stato, in realtà, di giovamento. Perché Mariam Muhammad al Ma’ari, unica conduttrice radiofonica donna (e giovane) nella città yemenita di al-Mukalla, ...