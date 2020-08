Inter in finale di Europa League, Ravezzani: “È merito anche di Ausilio” (Di martedì 18 agosto 2020) Fabio Ravezzani esalta il lavoro di Piero Ausilio nel trionfo dell’Inter per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk che vale l’accesso in finale di Europa League. Il direttore di Telelombardia, nel complimentarsi con i nerazzurri per il traguardo, ha sottolineato i meriti del ds più volte criticato durante il corso di questa stagione. “De Vrij, Bastoni, Lautaro e Brozovic: dedicato a chi da anni dice che Ausilio sia solo un cretino – ha scritto Ravezzani -. Certo, ha sbagliato come tutti. Ma un pezzo importante di questa Inter è anche suo oltre che di Marotta. E non meritava di essere massacrato come un mese fa“. De Vrij, Bastoni, Lautaro, Brozovic. Dedicato a chi da anni dice che Ausilio sia solo un cretino. Certo, ... Leggi su sportface

