Gazzetta - Allan già virtualmente via: l'Atletico offre 40mln, ma lui vuole Ancelotti (Di martedì 18 agosto 2020) Allan è già virtualmente andato via da Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ci sono due club che se lo contendono. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Napoli, parte l’assalto a Veretout per sostituir… - news24_napoli : Gazzetta – Assalto a Veretout per sostituire Allan: pronta offerta per… - tuttonapoli : Gazzetta - Assalto a Veretout per sostituire Allan: pronta offerta per convincere la Roma - napolista : Gazzetta: De Laurentiis vuole almeno 150 milioni dalle cessioni Il Napoli non comprerà se prima non avrà venduto,… - infoitsport : Gazzetta: Allan, il Napoli cederà all'offerta di 25 milioni dell'Everton. Al suo posto Veretout -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Allan Napoli: addio a Callejon e Allan, Under e Veretout i candidati per sostituirli La Gazzetta dello Sport GAZZETTA - Napoli, assalto a Veretout! Pronta l'offerta per convincere la Roma: i dettagli

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli ha intenzione di riprovarci per Jordan Veretout della Roma. Con la probabile cessione di Allan, il Napoli ha necessità ...

Gazzetta - Assalto a Veretout per sostituire Allan: pronta offerta per convincere la Roma

Assalto del Napoli a Jordan Veretout, considerato erede ideale di Allan. Sono pronti 22 milioni di euro da offrire ... tiene il francese nella dovuta considerazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport ...

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli ha intenzione di riprovarci per Jordan Veretout della Roma. Con la probabile cessione di Allan, il Napoli ha necessità ...Assalto del Napoli a Jordan Veretout, considerato erede ideale di Allan. Sono pronti 22 milioni di euro da offrire ... tiene il francese nella dovuta considerazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport ...