Fatture CTU | come vanno emesse?

Fattura CTU nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia

Le Fatture dai consulenti tecnici di ufficio (CTU) nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia andranno emesse in forma elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio istituito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, n. 55/2013.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate all'interno del principio di diritto 12 agosto 2020 n. 13 pronunciandosi sulle modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione.

Le fatture dai consulenti tecnici di ufficio (CTU) nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia andranno emesse in forma elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio istituito con il ...

Fatture e Pagamenti in forma elettronica, obbligo anche per la giustizia

Con il principio di diritto n. 13 del 12 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le a ...

