Fall Guys: il brand che donerà di più avrà la sua skin nel gioco! (Di martedì 18 agosto 2020) Ecco la nuova trovata di Mediatonic. Il brand disposto a donare più di tutti in beneficenza riceverà una skin dedicata su Fall Guys Se c'è una cosa che Mediatonic ha dimostrato di saper fare in maniera eccellente, è sfruttare il marketing a proprio vantaggio. Il team, con il supporto di Devolver Digital, ha saputo creare non solo un gioco semplice e divertente, ma anche il fenomeno videoludico del momento. L'ultima di queste idee è ideare un concorso per i brand che vogliono inserirsi nel gioco. Chi offre di più sarà inserito all'interno di Fall Guys e il ricavato andrà in beneficenza. La battaglia dei brand, per conquistare una skin in Fall

Se c’è una cosa che nessuno può negare quando si parla di Fall Guys: Ultimate Knockout è l’efficacia del social manager che gestisce l’account Twitter del gioco, noto per la quantità impressionante di ...

