Discoteche chiuse, sfogo amaro dello youtuber Er Faina: “Non vi azzardate a riaprire le scuole” (Di martedì 18 agosto 2020) “Finalmente ce l’hanno fatta, hanno trovato i colpevoli. Secondo il governo i colpevoli sono i giovani. Sono sempre i giovani i colpevoli. Avete chiuso le Discoteche, ora avete risolto il problema”. Un video di sfogo quello di Er Faina, il noto youtuber romano ed ex concorrente di Temptation Island Vip, che su Instagram lancia il suo anatema sul governo, dopo l’ordinanza che prevede una “chiusura” delle Discoteche. Visualizza questo post su Instagram “GIÙ LE MANI DAI GIOVANI” Avete chiuso le Discoteche? Ora chiudete anche le scuole!CONDIVIDI IL VIDEO, BATTI ER LIKE E COMMENTA! Un post condiviso da Damiano Er Faina (@damiano er Faina) in data: 17 Ago 2020 ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'Discoteche chiuse? Virus fornaio: contagia di notte e di giorno riposa' - SkyTG24 : Discoteche chiuse, Linus su Instagram: “Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi?” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Discoteche chiuse, sindacato gestori: pronti a class action, vogliamo danni #Silb - Wallee___ : RT @Una_Gioia_Mai: Possiamo vivere in una società in cui soggetti come Er Faina sono personaggi noti? Possiamo vivere in una società in cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, l’epidemia non si sconfigge smettendo di ballare per qualche mese Il Fatto Quotidiano "Tolleranza zero per chi non osserva i divieti"

Mascherine e distanziamento sociale, discoteche chiuse: anche i sindaci di Massa e Montignoso non transigono. La polizia municipale di entrambi i Comuni non farà sconti a nessuno ed è attiva sul ...

Discoteche, il sindacato ricorre al Tar contro lo stop per Covid

La spaccatura sulla nuova chiusura delle discoteche è netta. E il Sindacato Italiano Locali da Ballo ha presentato ricorso al tar per la discriminazione nell'applicazione del decreto del Ministro ...

Mascherine e distanziamento sociale, discoteche chiuse: anche i sindaci di Massa e Montignoso non transigono. La polizia municipale di entrambi i Comuni non farà sconti a nessuno ed è attiva sul ...La spaccatura sulla nuova chiusura delle discoteche è netta. E il Sindacato Italiano Locali da Ballo ha presentato ricorso al tar per la discriminazione nell'applicazione del decreto del Ministro ...