David Silva frega la Lazio e va alla Real Sociedad. Igli Tare: "Rispetto per il giocatore, non per l'uomo" (Di martedì 18 agosto 2020) Resta di sasso, la Lazio: lo spagnolo David Silva, 34enne ex stella di Manchester City e nazionale spagnola fresco svincolato, andrà alla Real Sociedad. Per molte settimane, il fantasista sembrava tentato dalla corte del club di Claudio Lotito e mister Simone Inzaghi sognava di poter armare con la sua fantasia i piedi di Ciro Immobile. A pochi centimetri dal traguardo, il colpo di scena: Silva ci ripensa e decide di tornare in Spagna, rimangiandosi la mezza parola data ai biancocelesti. "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad - è il commento del direttore sportivo laziale Igli Tari -. Ho grande ... Leggi su liberoquotidiano

