Covid, Miguel Bosè manifesta in piazza contro le mascherine. Con lui in 2500 gridano “Libertà” (Di martedì 18 agosto 2020) Miguel Bosè dalla canzone alle manifestazioni. Con lui, oltre 2500 persone, secondo fonti del governo spagnolo citate da El Pais, sono scese in piazza a Madrid. La protesta è contro le nuove misure restrittive adottate in seguito alla nuova impennata di casi di coronavirus nel Paese. Miguel Bosè e il no alle mascherine La protesta andata in scena a Plaza Colon è stata lanciata da Miguel Bosé con un video postato su twitter. «Una manifestazione pacifica di un’ora», ha spiegato il noto cantante spagnolo chiamando i giovani alla “Resistenza”. La risposta è stata massiccia. E ha già sollevato aspre polemiche nel Paese anche per il mancato uso da parte dei ... Leggi su secoloditalia

