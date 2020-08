Covid a Salerno e provincia: 5 positivi, parlano i sindaci (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono cinque nuovi casi di positività al Covid a Salerno e in provincia. I dati sono stati comunicati dall'ASL. Il primo è di Salerno città: contagiata una ragazza che è rientrata da una vacanza a ... Leggi su salernotoday

Arrivano le città di residenza dei contagi di oggi in Campania. E tra le località che finora erano a contagio zero, spunta un caso a Poggiomarino. L’Asl Napoli 3 non ha dato altre indicazioni, dunque ...L’evento organizzato in collaborazione con l’associazione Laghi di Sibari, presieduta da Luigi Guaragna, si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19. Ingresso gratuito fino ad esaurimento ...