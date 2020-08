Coronavirus, aumentano i focolai nelle località turistiche: 450 in quarantena in un resort a La Maddalena. Rave abusivo nel cremonese (Di martedì 18 agosto 2020) In questa estate segnata dall’emergenza sanitaria aumentano i focolai nelle localit&agRave; turistiche, dove si moltiplicano i casi di contagio nonostante la stretta decisa dal governo sulla movida. Sull’isola di Santo Stefano, a La Maddalena, in provincia di Sassari, ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate in quarantena dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus. Possono spostarsi solo all’interno del residence e, riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna, sono tutti in attesa di fare il tampone per poter lasciare il resort. Il giovane lavoratore stagionale si trova ricoverato in ospedale e la sua positivit&agRave; ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

