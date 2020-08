Barcellona, Koeman è in città per definire i dettagli del suo contratto (Di martedì 18 agosto 2020) Il Barcellona, dopo aver esonerato Quique Setien, è pronto ad accogliere il suo nuovo tecnico, Ronald Koeman, il quale è già sbarcato in città nell’aeroporto El Prat, al fine di definire i dettagli del suo contratto biennale. Koeman lascia la Nazionale olandese con un anno di anticipo, dato che la pandemia ha fatto comportato il prolungamento di un anno della sua clausola rescissoria. Proprio per questo motivo il club catalano, stando a quanto riportato dai media spagnoli, dovrà sborsare una cifra vicina ai 5 milioni di euro alla Federazione olandese per liberare l’allenatore, che nei prossimi giorni firmerà e verrà presentato ufficialmente dal Barça. Leggi su sportface

SkySport : Ronald Koeman al Barcellona: scelto il nuovo allenatore. Le news - DiMarzio : #Calciomercato - #Koeman pronto a diventare nuovo allenatore del #Barcellona - DiMarzio : 'Vincente, golfista e...olandese doc”. #Barcellona, nel mondo di #Koeman - sportface2016 : #Liga | #Barcellona, #Koeman è in città per definire i dettagli del suo contratto - SportRepubblica : Barcellona, è fatta per Koeman. Lascia anche Abidal -