YASSINE BOUNOU: DA PRESTITO A RISERVA, E’ L’EROE DI COLONIA (Di lunedì 17 agosto 2020) Classe 1991, nativo di Montreal in Canada ma con passaporto marocchino. YASSINE BOUNOU detto “Bono” come citato sopra la sua maglia, il mumero 13 del Siviglia ha la storia di chi, seppur per una notte, è finito sotto i riflettori del “man of the match”. Nel luglio del 2010 giocava tra le riserve del Wydad Casablanca, in Marocco, perchè ritenuto “ancora troppo acerbo per la prima squadra”, nel 2012, invece, ci vede lungo l’Atletico Madrid che lo preleva dal club marocchino e lo piazza titolare nella squadra B dei biancorossi. A Madrid vede i pali della titolarità soltanto durante le amichevoli mentre l’Atletico cerca un sostituto dopo le partenze di Courtois e Aranzubia. Nel 2014 va in PRESTITO biennale al Zaragoza dopo registra 38 presenze. Niente conferma ma è ... Leggi su alfredopedulla

Il Siviglia tre volte vincitore della UEFA Europa League torna in finale nella competizione dopo quattro anni. A Colonia, gli andalusi superano di misura il Manchester United - che aveva vinto questo ...

Siviglia-Manchester United 2-1, spagnoli primi finalisti di Europa League

Inglesi in vantaggio al 9' con un rigore di Bruno Fernandes, raggiunti al 26' da Suso e superati al 78' da una rete di De Jong. Lunedì sera Inter-Shakhtar Donetsk ...

