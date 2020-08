Toh, chi si rivede: Tedino all’Entella per dimenticare due incompiute (Di lunedì 17 agosto 2020) Bruno Tedino torna in Serie B. Vi avevamo raccontato che sarebbe stato lui, e non Fabio Caserta, in pole per la Virtus Entella. Caserta è in lizza per altri tre club, Perugia in testa. E così Tedino ha la possibilità di dimostrare di essere un allenatore da Serie B dopo le sbandate di Palermo, un’intuizione di Zamparini terminata con l’esonero. A quel punto Tedino decise di ripartire dalla Serie C, accettando la faraonica proposta del Teramo: andò peggio di Palermo, un addio forse tardivo rispetto ai risultati mai garantiti. Ora la Virtus Entella che passa da Boscaglia a Tedino: per Bruno a caccia di rivincite la possibilità di dimostrare finalmente di essere un allenatore all’altezza della Serie B. Foto: Palermo sito L'articolo Toh, chi si ... Leggi su alfredopedulla

Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Tedino all’ #Entella per dimenticare due incompiute - AlfredoPedulla : #Tedino all’ #Entella per dimenticare due incompiute - Marc852835993 : @LegaSalvini Toh chi si rivede !! Ma sono ancora al mondo ? - ZTL29492447 : Eccolollaaaa guardo chi c’è in tendenza e toh chi si rivede #Salvini ?????? strano! - Mary_Z4r : @Hartmann_TWT Toh chi si rivede! -

Toscana, Versiliana: duello in differita, oggi Ceccardi, il 18 Giani

Faccia a faccia si, anzi no tra i candidati del centrodestra Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e quello del centrosinistra Eugenio Giani, attuale presidente del consiglio regionale, in corsa p ...

FOTO SHOW - Toh, chi si rivede: Jorginho in vacanza a Capri

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana, ex Napoli, Jorginho Frello, come da abitudine, come appena può, scappa a Napoli per un graditissimo rendez-vous. Eccolo nelle foto che lo ritr ...

