Sequestrata, drogata e violentata per giorni nel Ravennate dai vicini di casa (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - Scene da 'Arancia Meccanica' nel Ravennate dove una donna è stata Sequestrata, picchiata, costretta ad assumere droga e violentata. E' accaduto, tra il 17 e il 21 luglio scorsi. La vittima, residente nei pressi di Lugo, nel Ravennate, è stata per giorni nelle mani di una coppia di vicini di casa. Secondo quanto appreso, i due, 42 anni lui e 34 lei, avrebbero convinto la donna a trasferirsi qualche giorno nella loro abitazione dopo alcuni litigi che avrebbe avuto col fidanzato. Un gesto in apparenza generoso e consolatorio che però si sarebbe tramutato ben presto in incubo: entrambi l'avrebbero convinta a partecipare ad alcuni giochi erotici per poi pare spingerla ad assumere cocaina a cui sarebbero seguite le ...

