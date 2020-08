'Se continua così presto supereremo quota mille contagi. Lockdown? Decideranno i numeri' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Sono discretamente preoccupato . Se andiamo avanti così, con l'aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille . A un certo punto Decideranno i numeri: di fronte al superamento di ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : continua così Fondo pensione FondInps addio: cos’è, da quando chiude, cosa cambia, conseguenze per i neo iscritti LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi In Thailandia stanno continuando le proteste degli studenti contro il governo e contro il re

Il 16 agosto a Bangkok, in Thailandia, almeno 10mila manifestanti, soprattutto studenti, hanno nuovamente protestato contro il governo e la monarchia. Da un mese, quasi quotidianamente, gli studenti u ...

Conte può perdere la poltrona: che cosa accadrà tra un mese

Quello di settembre sarà un mese davvero rovente per il governo giallorosso che, dopo la pausa estiva, dovrà fare i conti con una ripresa dei lavori delicata: il Parlamento sarà chiamato a risolvere q ...

