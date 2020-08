Ready Player Two: Wil Wheaton sarà la voce dell'audiolibro (Di lunedì 17 agosto 2020) Ready Player Two arriverà a novembre e Wil Wheaton si occuperà dell'audiolibro tratto dall'opera scritta da Ernest Cline. Ready Player Two avrà Wil Wheaton come voce narrante dell'audiolibro del nuovo capitolo della storia ideata da Ernest Cline. L'attore è famoso per la sua partecipazione alla saga di Star Trek e i fan possono attendere con curiosità il suo nuovo lavoro, particolarmente atteso dai fan del mondo sci-fi, in uscita il 24 novembre 2020. Il libro Ready Player One, diventato poi un film diretto da Steven Spielberg, ha debuttato nel marzo 2018 raggiungendo il primo posto in classifica nella versione ... Leggi su movieplayer

Ready Player Two arriverà a novembre e Wil Wheaton si occuperà dell'audiolibro tratto dall'opera scritta da Ernest Cline. Ready Player Two avrà Wil Wheaton come voce narrante dell'audiolibro del nuovo ...

