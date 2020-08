Pordenone, Tesser rinnova fino al 2022: “Felice di portare avanti questo progetto” (Di lunedì 17 agosto 2020) Sarà ancora a Pordenone il futuro di Attilio Tesser, l'allenatore ha rinnovato il contratto fino al 2022 dopo il quarto posto in campionato e dopo aver sfiorato la finale playoff. La notizia era già circolata nei giorni scorsi, adesso è divenuta ufficiale.IL COMUNICATO DEL Pordenonecaption id="attachment 579477" align="alignnone" width="590" Pordenone, Getty Images/caption"Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di Serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno 2022". questo il contenuto riportato dal comunicato ufficiale del club friulano.LE PAROLE DI ... Leggi su itasportpress

