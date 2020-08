Pensioni, pagamento anticipato anche a settembre: ma gli importi potrebbero variare (Di lunedì 17 agosto 2020) È attesa in queste ore la comunicazione che annuncerà il pagamento delle Pensioni di settembre per fine agosto. La riscossione anticipata, come noto, è stata pensata per evitare assembramenti il primo... Leggi su feedpress.me

greengroundit1 : Pagamento pensioni settembre 2020: news su date, cedolino e 14esima - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Le pensioni del mese di agosto 2020 sono accreditate dal 27 luglio per titolari di… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Le pensioni del mese di settembre 2020 si presume che potrebbero essere accreditate… - GDS_it : #Pensioni: anticipato anche il pagamento di settembre, ma per alcuni cambiano gli importi - Ercole1185 : @SensoDiNausea No solo sui barconi, i clandestini non hanno obbligo di mascherina , possono girare liberamente da p… -