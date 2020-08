MotoGp, Morbidelli e Zarco attesi giovedì dal FIM Steward Panel: ecco cosa rischia il pilota francese (Di lunedì 17 agosto 2020) Il giorno dopo fanno ancora più paura le immagini dell’incidente che, durante il Gran Premio d’Austria di MotoGp, ha avuto come protagonisti Franco Morbidelli e Johann Zarco. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesFortunatamente tutto si è concluso senza particolari conseguenze, ma si è rischiata davvero la tragedia con le moto impazzite dei due piloti che, tornando in pista, hanno sfiorato Valentino Rossi e Maverick Viñales. Ieri non sono state prese decisioni in merito all’incidente perché, essendo i due piloti già fuori dalla corsa, non è valido il discorso dei 60 minuti. Il FIM Steward Panel sta in queste ore rivedendo le immagini e, in base a quanto emergerà, è possibile che convochino ... Leggi su sportfair

