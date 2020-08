Microsoft Flight Simulator è la miglior esclusiva Microsoft della generazione (Di lunedì 17 agosto 2020) Un gioco sviluppato da un team indipendente e che inizialmente uscirà solo su PC è il miglior titolo proposto dagli Xbox Game Studios (in precedenza Microsoft Game Studios) nel corso di questa generazione? Microsoft Flight Simulator sarà disponibile ufficialmente da domani ma la nostra recensione parla chiaro. E non solo la nostra.Basta dare un'occhiata ai voti della critica internazionale per rendersi conto che il progetto di Asobo Studio ha fatto decisamente centro. Il titolo ha una valutazione su OpenCritic di 93 e se diamo un'occhiata all'aggregatore di voti più noto del settore il risultato è ancora più positivo. Su Metacritic il titolo si porta a casa un notevolissimo 94 con voti che ... Leggi su eurogamer

