Marsala,Controlli antidroga dei carabinieri: un arresto e un denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) In questi giorni di ferragosto, i carabinieri della Compagnia di Marsala, con l’ausilio di militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento carabinieri Sicilia, nell’ambito di servizi di controllo straordinario del territorio, durante cui sono stati eseguiti diversi Controlli domiciliari e su strada, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, il pregiudicato... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Marsala,Controlli antidroga dei carabinieri: un arresto e un denunciato - Tp24it : Marsala, coronavirus. Il Sindaco Di Girolamo: 'Non chiedete più controlli: controllatevi!' - BeliceIt : Marsala, coronavirus. Il Sindaco Di Girolamo: “Non chiedete più controlli: controllatevi!” - GDS_it : #Coronavirus, stretta sulle discoteche di #Marsala: 'A Ferragosto più controlli' - MarsalaNews : #Marsala, potenziati i controlli sulle misure anticovid #AreaProvinciale #BREAKINGNEWS #CRONACA #CRONACALOCALE… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsala Controlli Marsala, coronavirus. Il Sindaco Di Girolamo: "Non chiedete più controlli: controllatevi!" Tp24 Cade con lo scooter a Salemi, grave una ragazza

Due ragazze a bordo di uno scooter sono scivolate andandosi a schiantare contro un albero a Salemi. L’incidente è avvenuto alla fine di via Marsala. Coinvolte una 18enne e una 14enne. A preoccupare si ...

Marijuana, hashish e piantine in casa. Arrestato uno spacciatore a Marsala

Aveva in casa 200 grammi di hashish e 180 grammi di marijuana. E' stato arrestato dai carabinieri a Marsala Jonny Vinci, 29enne pregiudicato. I Carabinieri durante la perquisizione hanno trovato in ca ...

Due ragazze a bordo di uno scooter sono scivolate andandosi a schiantare contro un albero a Salemi. L’incidente è avvenuto alla fine di via Marsala. Coinvolte una 18enne e una 14enne. A preoccupare si ...Aveva in casa 200 grammi di hashish e 180 grammi di marijuana. E' stato arrestato dai carabinieri a Marsala Jonny Vinci, 29enne pregiudicato. I Carabinieri durante la perquisizione hanno trovato in ca ...