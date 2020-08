Mamma lascia il figlio di 15 anni a casa di amici e scompare nel nulla: trovata auto bruciata (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono in corso a Crema le ricerche di una donna, Sabrina Beccalli, di 39 anni, della quale non si hanno notizie da ormai oltre 48 ore e la cui auto, una Fiat Panda, è stata trovata bruciata in un campo, non si sa ancora se per un guasto o perché data alle fiamme. All’interno è stato trovato il corpo carbonizzato di un cane, che però non apparteneva alla donna. Stando a quanto appreso dalle forze dell’ordine, Beccalli, separata dal marito, avrebbe lasciato il figlio 15enne a casa di amici prima di scomparire nel nulla. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. “Allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi”, ha spiegato il ... Leggi su huffingtonpost

kikkiar : RT @HuffPostItalia: Mamma lascia il figlio di 15 anni a casa di amici e scompare nel nulla: trovata auto bruciata - 9Roby11 : RT @HuffPostItalia: Mamma lascia il figlio di 15 anni a casa di amici e scompare nel nulla: trovata auto bruciata - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Mamma lascia il figlio di 15 anni a casa di amici e scompare nel nulla: trovata auto bruciata - HuffPostItalia : Mamma lascia il figlio di 15 anni a casa di amici e scompare nel nulla: trovata auto bruciata - GoodGirlsCry4 : @mvltifndm io ci sono cresciuta avendo anche mamma venuezuelana lo guardavo in lingua,mi ha fatto troppo beme quell… -