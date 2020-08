Inter-Shakhtar, dopo 45' nerazzurri avanti grazie a Lautaro (Di lunedì 17 agosto 2020) That's more like it from Lautaro Martinez #UEL #InterShakhtar pic.twitter.com/AXlqduJDCt - Sacha Pisani, @Sachk0, August 17, 2020 Queste le scelte ufficiali di Conte e Luis Castro per la seconda ... Leggi su globalist

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - de_mico : RT @fanpage: #intershaktar, nerazzurri in vantaggio con Lautaro, #Barella sempre pericoloso - MrHardToFollow : @Inter Attenzione alla cattena di attaco dell Shakhtar possono tirare da fuori -