“Incapaci!”. Flavio Briatore, una furia sui social: nel mirino il premier Conte (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono chiuse, loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però di andarci a ballare che poi è un po’ come tenere aperti i ristoranti impedendo alla gente di andarci a mangiare”. Ne è certo Flavio Briatore che in un’intervista all’Adnkronos fa il punto della situazione, dopo i recenti provvedimenti del governo Conte. “Volevano trovare un capro espiatorio simbolico- aggiunge- e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno, potrebbero ribattezzarlo il virus del panettiere: che si alza la notte per lavorare e dorme di giorno. Questi qui sono degli incapaci: anche quando hanno riaperto dopo il ... Leggi su caffeinamagazine

