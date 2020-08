Giappone, PIL in caduta e peggio delle attese nel 2 trimestre (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Crolla il PIL del Giappone nel secondo trimestre, per effetto del forte calo dei consumi e della domanda estera. Il PIL ha segnato infatti una contrazione del 7,8% rispetto al trimestre precedente, quando si era registrato un – 0,6%. Il dato è peggiore delle attese che indicavano un – 7,6%. Su anno si registra una caduta del 27,8% contro il – 27,2% del consensus. Il crollo del PIL è stato determinato dalla caduta dei consumi (-8,2%) superiore alle aspettative (-7,1%), dalla frenata dellexport (-3%) e degli investimenti (-1,5%). Questi sono i dati peggiori mai registrati dall’economia Giapponese e scontano in pieno l’ondata pandemica di ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : Crolla l'economia giapponese, il pil perde il 7,8% nell'ultimo trimestre #ANSA - messveneto : Crollo storico per il Pil in Giappone: -7,8% nel secondo trimestre - lupettotre : RT @Agenzia_Ansa: Crolla l'economia giapponese, il pil perde il 7,8% nell'ultimo trimestre #ANSA - Moixus1970 : RT @Agenzia_Ansa: Crolla l'economia giapponese, il pil perde il 7,8% nell'ultimo trimestre #ANSA - RattiEnrico : RT @MediasetTgcom24: Giappone, crollo del Pil nel secondo trimestre dell'anno: -7,8% #Giappone -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone PIL Giappone: Pil aprile-giugno -7,8%, ANSA Nuova Europa Borse Asia contrastate, bene Shanghai e giù Nikkei per crollo Pil

Roma, 17 ago. (askanews) - Borse asiatiche contrastate questa mattina. In Cina, a Shanghai, l'indice principale guadagna il 2,41% e a Hong Kong l'Hang Seng segna +1,23%. Le mosse di politica monetaria ...

Crollo storico per il Pil in Giappone: -7,8% nel secondo trimestre

Il Pil giapponese è crollato del 7,8% tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus: un crollo storico che fa registrare un terzo trimestre co ...

Roma, 17 ago. (askanews) - Borse asiatiche contrastate questa mattina. In Cina, a Shanghai, l'indice principale guadagna il 2,41% e a Hong Kong l'Hang Seng segna +1,23%. Le mosse di politica monetaria ...Il Pil giapponese è crollato del 7,8% tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus: un crollo storico che fa registrare un terzo trimestre co ...