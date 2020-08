Elezioni regionali: partita la corsa a nove contro Zaia, ecco chi sono (Di lunedì 17 agosto 2020) regionali, è Guadagnini il terzo candidato: il Partito dei Veneti punta su di lui 30 May 2020 Election Day, Zaia: 'regionali nei termini previsti dalla legge' 15 July 2020 Veneto, partita la corsa ... Leggi su vicenzatoday

LegaSalvini : PRIMA LE DISCOTECHE POI SCUOLE ED ELEZIONI. PORRO SVELA IL PIANO SEGRETO DI CONTE - giornalettismo : Non ha avuto casi per 100 giorni. Poi, il focolaio da 66 contagi per #coronavirus a #Auckland. In #NuovaZelanda s… - matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - mikid67 : RT @anna_mitica: Servizio del @TgLa7 delle 13,30 che indica i candidati alle elezioni regionali. Per la Puglia indica solo Fitto e Emilian… - Vince80564611 : RT @LegaSalvini: PRIMA LE DISCOTECHE POI SCUOLE ED ELEZIONI. PORRO SVELA IL PIANO SEGRETO DI CONTE -