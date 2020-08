Discoteche chiuse: mossa necessaria. Ma per non vanificare tutto servono i controlli rigidi (Di lunedì 17 agosto 2020) di Daniele Bartocci La movida “selvaggia” provoca la chiusura delle Discoteche. Il governo ha deciso di sospendere (almeno fino al 7 settembre) tutte le attività che hanno luogo in sale da ballo, Discoteche e locali assimiliati, sia all’aperto che allo chiuso. Il tutto senza possibilità di deroghe regionali, ciò fa pensare che avvocati, giudici e tribunali avranno un grosso lavoro da compiere anche sotto l’ombrellone estivo. Miliardi di fatturato a rischio per le attività da ballo, una drammatica performance per il tutto il settore. A salvarsi saranno probabilmente soltanto i locali che possono contare al proprio interno di bar e ristoranti, nel rispetto di tutte le misure anti Covid. Ma è tutto ancora in alto mare, nel caos generale si fa ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - PrimaPaginaNews : RT @Storace: Al #governo scriteriati a caccia di #lockdown: chiudono le #discoteche mentre l’invasione #clandestina non si ferma https://t… - BorriniSissy : RT @chiaralucetw: #discoteche chiuse ma #portiaperti per far arrivare chiunque da ovunque. Questa è la coerenza e il genio del #Governo ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Ultimo party alla "Praja" ma dal palco insulti e parolacce: «Che c**o chiudi c***ne!!». La denuncia di Selvaggia Lucarelli: «Show pietoso»

«Articolo 39 della Costutizione: che c***o chiudi c***ne!!». Discoteca "Praja" a Baia Verde Gallipoli: ultimo party prima della chiusura definita di locali e discoteche dalla mezzanotte di oggi, per o ...

Discoteche chiuse, il sindacato dei locali da ballo ricorre al Tar del Lazio

discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». Una misura che si applica su tutto il territorio nazionale (e senza possibilità di deroghe regionali) almeno fino al 7 settembre. Il Silb parla ...

«Articolo 39 della Costutizione: che c***o chiudi c***ne!!». Discoteca "Praja" a Baia Verde Gallipoli: ultimo party prima della chiusura definita di locali e discoteche dalla mezzanotte di oggi, per o ...discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». Una misura che si applica su tutto il territorio nazionale (e senza possibilità di deroghe regionali) almeno fino al 7 settembre. Il Silb parla ...