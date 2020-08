"Costiera Amalfitana chiusa a chi non prenota. La prenotazione garantisce tracciabilità e controlli" (Di lunedì 17 agosto 2020) La Costiera Amalfitana chiude le porte a chi non prenota, per tutelarsi contro i possibili contagi da Covid-19. A raccontare la politica messa in atto anche nel corso del Ferragosto è Andrea Reale, delegato alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e sindaco di Minori, che all’Adnkronos spiega: “Abbiamo messo al primo posto la sicurezza. Abbiamo chiuso a tutti coloro i quali non avevano prenotato il posto in spiaggia e in tanti hanno dovuto fare rientro. Anche nei ristoranti non sono stati concessi ingressi senza prenotazione. In Costiera Amalfitana tutte le spiagge sono state regolamentate, anche quelle libere con ingressi contingentati, termoscanner per la temperatura, registrazione ... Leggi su huffingtonpost

