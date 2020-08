Chi L’Ha Visto torna in tv con una puntata speciale: tutte le anticipazioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Non riesce a stare lontana da Chi L’Ha Visto Federica Sciarelli; e pensare che solamente poche settimane fa pareva cosa fatta il suo addio alla trasmissione dopo quasi due decenni alla guida delle sue inchieste. Ora è tutto rientrato, la prossima stagione vedrà quasi sicuramente la conduttrice portare avanti la trasmissione dalla sua solita postazione; in attesa del ritorno di settembre però, la troupe del programma ha scaldato i motori con un episodio speciale, registrato in piena estate durante i giorni di ferragosto e ora pronto ad andare in onda il prossimo martedì 18. Ritorno a sorpresa in tv per Federica Sciarelli, con un episodio speciale di Chi L’Ha Visto preVisto per martedì 18: al centro Viviana Parisi e il figlio Gioele A riportare sul campo il ... Leggi su velvetgossip

EP_President : Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire in mare cercando di raggiungere l'Europa. Saluto il contributo delle… - AlbertoBagnai : Vuceversa, nella situazione attuale chi vuole preservare il sistema ha tutto l’interesse a non mandarci al voto il… - Pontifex_it : Nella vita, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vive tante amicizie attraverso le diver… - diouncetesi : RT @nonsonpago1: La bellissima striscia di @maurobiani per @espressonline di questa settimana “Prima i padani Prima gli italiani Prima… - kikkiar : RT @Pontifex_it: Nella vita, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vive tante amicizie attraverso le diverse “ric… -