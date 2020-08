Buggerru: lei fa la badante in nero, il compagno prende il reddito di cittadinanza (Di lunedì 17 agosto 2020) Buggerru. Quando ha presentato la domanda, l’uomo non ha dichiarato i redditi della convivente Le Fiamme Gialle di Iglesias hanno scoperto un uomo, residente a Buggerru, che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. E’ stato scoperto a seguito dell’approfondimento delle informazioni acquisite nel corso delle attività di controllo del territorio, successivamente approfondite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Tutto è iniziato da un controllo in materia di lavoro nero nei confronti di una cittadina italiana che svolgeva da circa tre anni assistenza domiciliare a favore di una persona anziana in qualità di badante, senza copertura contrattuale e quindi assicurativa e previdenziale. I riscontri sulla composizione ... Leggi su limemagazine.eu

