Baseball, Europeo 2021 in Piemonte: prima volta in Italia dal 1999 (Di lunedì 17 agosto 2020) Grande notizia per il Baseball Italiano: la CEB (Confederation of European Baseball) ha infatti assegnato all’Italia l’edizione 2021 degli Europei e più precisamente alla candidatura del Piemonte. La manifestazione continentale andrà così in scena sui diamanti di Torino, Avigliana e Settimo Torinese e tornerà nel nostro paese per la prima volta dal 1999. Una decisione arrivata dopo che la Spagna, originariamente destinataria dell’assegnazione, aveva rinunciato in seguito all’emergenza Covid-19. Sviluppi che hanno subito indotto la FIBS a presentare a tempo di record la candidatura, anche grazie al decisivo supporto delle autorità politiche e sportive a partire dal Coni e dal ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Baseball In #Italia gli Europei del 2021, arrivato l'annuncio ufficiale - Valsusaoggi : IN VALSUSA IL CAMPIONATO EUROPEO DI BASEBALL: GARE AD AVIGLIANA, TORINO E SETTIMO TORINESE - ksderwei97 : L'Italia torna ad ospitare un Europeo di baseball. Si giocherà in Piemonte nel settembre 2021. Parteciperanno 16 na… - FibsPiemonte : RT @FIBSpress: L’Europeo di Baseball torna in Italia, la CEB ha assegnato alla FIBS l’edizione 2021 - FibsPiemonte : L’Europeo di #Baseball torna in #Italia, la CEB ha assegnato alla #FIBS l’edizione 2021 #fibspiemonte #fibs_italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Europeo Federazione Italiana Baseball e Softball - L'Europeo di Baseball torna in Italia, la CEB ha assegnato alla FIBS l'edizione 2021 Federazione Italiana Baseball A Mosca un nuovo stadio. E parte il campionato 2020

Si chiama “RusStar” ed è il nuovo stadio di baseball inaugurato a Mosca. E’ situato al numero 32 della Bolshaya Filyovskaya, nella zona occidentale della città, non distante dal fiume Moscova. Un segn ...

Bologna insiste sulla pista olandese, preso Oduber

Poche ore dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Eugene Helder, atteso a breve a Bologna, l’UnipolSai ha messo a segno un ulteriore colpo di mercato per rafforzare il proprio roster con un altro g ...

Si chiama “RusStar” ed è il nuovo stadio di baseball inaugurato a Mosca. E’ situato al numero 32 della Bolshaya Filyovskaya, nella zona occidentale della città, non distante dal fiume Moscova. Un segn ...Poche ore dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Eugene Helder, atteso a breve a Bologna, l’UnipolSai ha messo a segno un ulteriore colpo di mercato per rafforzare il proprio roster con un altro g ...