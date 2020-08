Antonella Elia e Pietro Delle Piane, altro segnale di distensione? (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo articolo . Antonella Elia e Pietro Delle Piane continuano a far parlare di loro. Ma c’è stato davvero un riavvicinamento tra i due? Ecco la situazione. Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due hanno senza alcun dubbio rappresentato una Delle coppie più discusse e chiacchierate dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’. La rottura, dopo quanto successo nel … Leggi su youmovies

GrandeFratello : Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti d… - trash_italiano : ?? Pupo e Antonella Elia confermati opinionisti del #GFVIP ?? - gossipblogit : Antonella Elia e Pietro insieme a Roma: ritorno di fiamma? - toysblogit : Antonella Elia e Pietro insieme a Roma: ritorno di fiamma? - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_Antonella Elia e Pupo opinionisti al “Grande Fratello Vip” -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Liberoquotidiano.it

Tutto è pronto per la prossima edizione de “Il Grande Fratello Vip”. Il programma partirà ufficialmente solo il 14 Settembre ma intanto Signorini ha già svelato parte del cast! L’ultima edizione del p ...ROMA - È quasi tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il programma, che partirà a settembre su Canale 5, vedrà nel nuovo cast due volti del pallone: Nicola Ventola, ex attaccante ...