Ufc 252, Miocic batte Cormier: è ancora lui il campione dei pesi massimi (Di domenica 16 agosto 2020) Un campione col giallo, una leggenda che saluta, un incontro intenso, magari non spettacolare come i primi due della trilogia ma denso come pochi. E il quesito che si poneva alla vigilia ha avuto ... Leggi su gazzetta

gnomini : RT @Gazzetta_it: #Ufc252 #Miocic ancora campione! Batte #Cormier ai punti: è lui il miglior peso massimo di sempre - CarlosAPapini : RT @Gazzetta_it: #Ufc252 #Miocic ancora campione! Batte #Cormier ai punti: è lui il miglior peso massimo di sempre - Gazzetta_it : #Ufc252 #Miocic ancora campione! Batte #Cormier ai punti: è lui il miglior peso massimo di sempre - AgFight : Stipe Miocic domina duelo no UFC 252 e aposenta Daniel Comier - fight_shield : Ecco tutti i risultati dell'ultimo evento numerato della UFC! -

