Traffico Roma del 16-08-2020 ore 11:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione all’interno della rete viaria cittadina più intenso il Traffico in direzione del rallentamenti per incidente sulla via Litoranea ostia-anzio tra Tor Paterno e Villaggio Tognazzi analoga situazione sulla A12 Roma-civitavecchia Ci sono rallentamenti e code per incidente tra lo svincolo di Cerveteri Ladispoli e l’uscita di Santa Severa verso Civitavecchia mentre sulla A1 La Roma Firenze Ci sono rallentamenti tra Magliano Sabina torte verso Firenze prudenza Inoltre per un incendio segnalato tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano in piazza San Pietro a 12:00 consueto appuntamento con la recita della preghiera dell’angelo e la conseguente benedizione Apostolica di Papa Francesco ... Leggi su romadailynews

Da oggi coloro che rientrano dai Paesi considerati a rischio, che per il momento sono Spagna, Malta, Grecia e Croazia, potranno effettuare il tampone direttamente all'Aeroporto di Fiumicino. Il princi ...

Al via oggi, come stabilito dall’ordinanza del ministero della Salute, i test rapidi all’aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia; sono previsti per la domenica dopo i ...

