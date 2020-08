Serie A, doppietta Kulusevski e tante prime volte: la top 11 Under 21 del campionato (Di domenica 16 agosto 2020) La top 11 Under 21 della stagione 2019/2020 di Serie A.Wyscout, celebre piattaforma che si occupa di scouting e statistiche ufficiali, ha pubblicato le top 11 dei cinque campionati principali: una assoluta e una Under 21. Le formazioni sono state create secondo l'indice Wyscout Rankings, che ordina i giocatori in una competizione per ogni posizione in base alle loro statistiche.Nel 4-4-2 selezionato da Wyscout, in porta c'è come sempre Gianluigi Donnarumma, che fin dal suo esordio domina tra i portieri Under 21 e anche tra i migliori di tutto il panorama calcistico europeo. Davanti a lui, a formare la coppia difensiva, una riconferma e un esordio assoluto: Nikola Milenkovic, nel mirino di tanti top club italiani come Milan e Napoli, e Matthijs ... Leggi su mediagol

tuttosport : #Juve, #Kulusevski già grande: fa doppietta nel Top 11 ?? - Sicilianodoc7 : RT @tuttosport: #Juve, #Kulusevski già grande: fa doppietta nel Top 11 ?? - Mediagol : #SerieA, doppietta #Kulusevski e tante prime volte: la top 11 Under 21 del campionato - Mediagol : #SerieA, doppietta Kulusevski e tante prime volte: la top 11 Under 21 del campionato - LorenzoPuliga : RT @tuttosport: #Juve, #Kulusevski già grande: fa doppietta nel Top 11 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie doppietta Juve, Kulusevski già grande: fa doppietta nel Top 11 Tuttosport Juve, Kulusevski già grande: fa doppietta nel Top 11

Nessuno come lui, almeno in Serie A. Nessuno come Dejan Kulusevski. Basta aver visto le partite del Parma, o anche solo gli highlights, e aver letto due numeri, 12 gol e 8 assist alla prima stagione d ...

Primavera, chi erano i bomber? Da Rozzi a Dell'Agnello: quelli che non hanno sfondato

Golden Boy da quasi 10 anni, ‘colpa’ del Viareggio vinto con l'Inter. Miglior giocatore nel 2011 con 7 reti in 7 gare, doppietta in finale alla Fiorentina. “Il gol più bello resta quello a Perin nei q ...

Nessuno come lui, almeno in Serie A. Nessuno come Dejan Kulusevski. Basta aver visto le partite del Parma, o anche solo gli highlights, e aver letto due numeri, 12 gol e 8 assist alla prima stagione d ...Golden Boy da quasi 10 anni, ‘colpa’ del Viareggio vinto con l'Inter. Miglior giocatore nel 2011 con 7 reti in 7 gare, doppietta in finale alla Fiorentina. “Il gol più bello resta quello a Perin nei q ...