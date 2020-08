Mauritius, il cargo giapponese si è spezzato. Corsa contro il tempo per impedire il disastro ambientale – Le immagini (Di domenica 16 agosto 2020) Il timore più grande di cittadini e ambientalisti si è avverato, la nave mercantile arenata da quasi venti giorni nelle acque dell’isola Mauritius si è spezzata. Ora è difficile prevedere una rimozione delle due parti senza che il carburante rimasto sulla nave fuoriesca e continui a macchiare di nero il mare incontaminato della zona. Mauritius Mobilisation Nationale Wakashio Il cargo giapponese MV Wakashio spezzato in due Mauritius Mobilisation Nationale Wakashio Il cargo giapponese MV Wakashio spezzato in due Mauritius Mobilisation Nationale WakashioIl cargo giapponese MV Wakashio arenato nelle acque di Mauritius ... Leggi su open.online

