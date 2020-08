“Mamma, esco”. Passano le ore ma Alessandro non torna più: muore a 16. Destino atroce (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia nelle vicinanze di Bergamo. Il corpo di un giovane di 16 anni è stato trovato senza vita durante le ore del mattino. Del ragazzo si erano perse le tracce a partire dal giorno prima, quando risultava disperso a Cornalba, sul Monte Alben, precisamente nel Bergamasco. Il giovane amava spesso allontanarsi in sella alla sua bici, ma da quella escursione, questa volta, non è più tornato. Un’escursione in bici, da cui non è più rientrato. A cercare il 16enne i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, coordinati dalla Prefettura di Bergamo, in sinergia con i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quando è stato dato l’allarme, gli agenti non hanno mai smesso di perlustrare la zona. Una ricerca faticosa e lunga che ha impegnato circa una quarantina di soccorritori.



