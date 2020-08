Firenze, notte da incubo per una 86enne nella villa di Careggi: legata e minacciata con un coltello (Di domenica 16 agosto 2020) Ha vissuto un vero incubo a Firenze, una donna di 86 anni. La sua villa di Careggi, sulle colline, trasformata in una trappola. Era in terrazza a cercare il suo gattino quando tre rapinatori hanno fatto irruzione in casa. Avevano il volto coperto dai passamontagna e i guanti per non lasciare impronte. Il terrore nella villa di Careggi All’improvviso la donna ha visto un’ombra, poi il terrore. Secondo le prime ricostruzioni, le hanno tappato la bocca per non farla urlare e trascinata all’interno, in camera da letto. Sotto la minaccia di un coltello, l’hanno costretta a dire dov’era la cassaforte. Subito dopo, le hanno legato le mani e i piedi, chiudendola a chiave in una stanza. Un cintura attorno ai polsi per non farla ... Leggi su secoloditalia

Ha vissuto un vero incubo a Firenze, una donna di 86 anni. La sua villa di Careggi, sulle colline, trasformata in una trappola. Era in terrazza a cercare il suo gattino quando tre rapinatori hanno fat ...

