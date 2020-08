Ferrari umiliata in Spagna: Leclerc fuori, Vettel settimo e doppiato. Trionfa Hamilton (Di domenica 16 agosto 2020) MONTMELO' - Altra gara deludente per la Ferrari a Montmelò. Sebastian Vettel lotta e attacca il proprio muretto e alla fine riesce a strappare un settimo posto a cui però fa da contraltare il ritiro ... Leggi su corrieredellosport

dreaminhogvarts : È da 12 anni che aspetto che la Ferrari vinca un mondiale, gli ultimi 10 passati a sperare che riesca a costruire u… - TonyMellace7 : Ferrari umiliata - jklmrk : Madonna che bello finisce la MotoGP e si va subito a vedere la Ferrari umiliata dai motorizzati Renault -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari umiliata

Corriere dello Sport

MONTMELO' - Altra gara deludente per la Ferrari a Montmelò. Sebastian Vettel lotta e attacca il proprio muretto e alla fine riesce a strappare un settimo posto a cui però fa da contraltare il ritiro d ...62° giro/66 Per il momento Vettel resiste e si tiene Albon alle spalle. Ferrari che si ritrova a dover lottare per qualche punticino… 61° giro/66 Hamilton sempre saldamente al comando con 16? su Verst ...