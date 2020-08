Coronavirus, verso la chiusura in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Anticipazione riportata da IlCorriereDellaSera. «Coviddi? Non c’è più», dice al Tg1 una ragazza Italiana mentre balla in una discoteca in Croazia. Ma i contagi aumentano di giorno in giorno, in Italia e in tutta Europa (3mila solo quelli registrati in Francia nelle ultime 24 ore) e così il governo Italiano pensa ad una stretta sulle discoteche nel nostro Paese. Si potrebbe andare direttamente alla chiusura. Sulla scia di quello che è stato deciso due giorni fa dal governo spagnolo che, dopo l’impennata di contagi, ha deciso di chiudere tutti i locali notturni in tutto il Paese, con lo stop a mezzanotte per i bar. Vertice Governo-Regioni È previsto infatti alle 16 di oggi, domenica 16 ... Leggi su howtodofor

