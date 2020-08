Coronavirus in Italia, stretta alla movida: discoteche chiuse e mascherina obbligatoria (Di domenica 16 agosto 2020) La decisione sulla chiusura delle discoteche è arrivata, e da domani 17 agosto i locali da ballo dovranno rimanere sbarrati. Il Ministero della Salute ha varato una nuova ordinanza in calce al vertice tra governo e Regioni per estendere in tutta Italia la precauzione dettata dall’emergenza Coronavirus. In Italia si registra un aumento dei casi e, dopo che Calabria e Basilicata nei giorni scorsi hanno deciso di chiudere le discoteche, il ministro Speranza introduce nuove restrizioni. Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 Nei luoghi pubblici sarà ora obbligatoria la mascherina negli orari notturni. Roberto Speranza ha diramato un’ordinanza dopo il confronto con le Regioni che dà una nuova stretta ... Leggi su thesocialpost

