Coronavirus, discoteche chiuse e mascherine all’aperto nei locali (Di lunedì 17 agosto 2020) discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all'aperto nei locali. E' la decisione del Governo dopo una riunione in videoconferenza con le Regioni. In una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza si legge che "è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura sponanea e/o occasionale: sono sopese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso".Il provvedimento, sottolinea ... Leggi su ilfogliettone

