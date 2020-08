Choc in piscina, annega a 20 mesi sotto gli occhi della madre: soccorsi inutili (Di domenica 16 agosto 2020) Un bambino di appena venti mesi è morto annegato nella piscina di una abitazione privata, a Palagiano, nel Tarantino. Secondo quanto riportato dai media locali, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori durante il pranzo di Ferragosto con amici nella loro villa di campagna. Dopo l’accidentale caduta in acqua, inutili i tentativi di rianimazione del bambino da parte del personale del 118. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri di Palagiano e della compagnia di Massafra. I funerali sranno celebrati oggi alle 17, nella chiesa di San Leopoldo di Massafra (Taranto). La tragedia ha colpito una famiglia di professionisti molto conosciuta a Massafra. Il padre del bimbo, Domenico Maraglino, è agronomo; la madre Anna è una commercialista. ... Leggi su caffeinamagazine

IL DRAMMA DI FERRAGOSTO - Muore durante il bagno in piscina Domenico detto 'O Cangione', Cervino sotto choc

12:14:15 CERVINO. Questa notte si e consumata la tragedia di Ferragosto: un uomo di Cervino è morto durante un bagno in piscina a Durazzano. Non mostrava insofferenze prima del bagno, una serata norma ...

