Brescia, si tuffa in una piscina ma manca l’acqua: grave un ragazzo di 26 anni (Di domenica 16 agosto 2020) Un ragazzo di 26 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essersi tuffato in una piscina dove c’erano solo 50 centimetri di acqua. È quanto accaduto la sera di Ferragosto durante una festa al parco Le Vele di San Gervasio, nel Bresciano. Al momento dell’incidente le piscine erano chiuse al pubblico e, assicurano i responsabili della struttura, gli ospiti erano stati avvisati. L'articolo Brescia, si tuffa in una piscina ma manca l’acqua: grave un ragazzo di 26 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

