Ardea, due incidenti su via Campo Selva a poca distanza: 5 auto coinvolte e 3 feriti (FOTO) (Di domenica 16 agosto 2020) Due incidenti nel giro di mezz’ora, sulla stessa strada: è accaduto ad Ardea, in via di Pratica di Mare, nel pomeriggio di oggi, 16 agosto, poco dopo le 18. Il primo incidente, meno grave, ha visto coinvolti 3 veicoli, una Golf, un’Audi e una Citroen, che si sono scontrati su via Pratica di Mare all’altezza di via Palermo. Due vetture erano in sorpasso tra loro: quella più esterna, per evitare i veicoli in senso di marcia opposto, ha provato a rientrare, stringendo e colpendo l’auto alla sua destra, che a sua volta è andata a collidere con un veicolo che usciva da via Bergamo. Nello scontro il conducente della Golf è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ardea per i rilievi e per la regolamentazione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

