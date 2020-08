Truffa Tim: finto rimborso a migliaia di utenti. Come riconoscerlo e cosa fare (Di sabato 15 agosto 2020) Fioccano anche in agosto le truffe. Via mail, via telefono, via sms, ce n’è davvero per tutti i gusti. L’ultima della serie è la nuova Truffa estiva Tim, che questa volta colpisce a caso un po’ tutti sfruttando appunto il brand del grande operatore telefonico italiano. La nuova Truffa arriva via mail con mittente “support Tim” e oggetto della mail: “rimborso in attesa di conferma”. Aprendola, la mail contiene poi questo messaggio: “Abbiamo riscontrato un problema di fatturazione. A causa di un problema del nostro sistema, ti è stato addebitato un importo in eccesso. Ti dobbiamo la somma di 410,52 €. Puoi richiedere questo importo direttamente nella tua area clienti”. Poco dopo appare un bottone blu con la scritta “Entra”. Nella seconda parte ... Leggi su quifinanza

LAPIS_NIGER_753 : @lucacascianirtr @TIM_Official A questa truffa e alle eventuali denunce e class action ci sta lavorando il @Codacons , almeno così dice. - giovanni_dou : Per chi riceve telefonate dal 'servizio clienti Tim' dicendo che vi maggiorano la bolletta, ma che vi possono aiuta… - Riccardo_Tim : RT @Piu_Europa: ??GLI ITALIANI DIANO UN TAGLIO: AL POPULISMO, NON ALLA DEMOCRAZIA. Oggi Di Maio si vanta dei risparmi di con il #tagliode… - LimaD : @TIM4UFabio avete disattivato il servizio telefonico su un numero per il quale richiedere il pagamento di una fattu… - LimaD : Contattatemi per effettuare il rimborso di quest’importo legato a un ritardo di pagamento che non esiste. E come in… -

A volte capita per chissà quali ragioni di ritrovarci in situazioni completamente spiacevoli. Siamo fuori casa, la batteria restante dello smartphone è al 5% e siamo gli unici ad utilizzare ancora le ...

