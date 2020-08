Traffico Roma del 15-08-2020 ore 14:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma ancora Buon pomeriggio e buon ferragosto dalla redazione Dopo una mattinata caratterizzata dal Traffico intenso in uscita dalla città la circolazione ora a regolare la A24 Roma-teramo e sull’autostrada del Sole tra Firenze e Napoli si circola senza disagi sulla Pontina verso Latina Soprattutto dopo le code causate in e precedenza da un incidente in prossimità di Castel di Decima prudenza però lungo la via polense per le possibili difficoltà per la presenza di un incidente e né prossimità di San Vittorino su entrambe le carreggiate a chi viaggia in treno Sono in corso i lavori di potenziamento sulla linea direttissima Roma Firenze con modifiche di orario e percorso tra Orte e Roma rimane comunque regolare su questa linea la circolazione dei ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-08-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Roma, maxi incendio al Parco degli Acquedotti: il fumo invade le strade

Roma – Oggi 14 agosto, paura a Roma: dilagano le fiamme a Parco degli Acquedotti. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Quadraro n. 106, dove hanno lavorato incessantemente per ...

Roma, traffico in porta: Pau Lopez non convince, Olsen in vendita e Cragno dice no

Il prossimo calciomercato potrebbe essere caratterizzato dalla compravendita dei portieri. L’Atalanta, ad esempio, deve sostituire Gollini (out per almeno due mesi) e sembra aver raggiunto un accordo ...

